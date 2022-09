Spaanse politie arresteert twee vermoedelijke leiders van een drugsbende, een Belg en een Nederlander

De aanhoudingen zijn het gevolg van een gezamenlijke operatie "Austral-Coles" van de Spaanse Guarda Civil in samenwerking met de Belgische en Nederlandse politie. De operatie begon in 2020. In maart van dat jaar werd in Brazilië 556 kilo cocaïne in beslag genomen, verstopt in een legale lading sojameel, gevolgd door een vondst in Antwerpen begin 2021 van 2.300 kilo, verstopt in een legale lading koffiebonen. Daarnaast onderschepte de politie nog twee andere ladingen drugs van dezelfde drugsbende, van respectievelijk 586 en 409 kilo, ditmaal in Rotterdam.