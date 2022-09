Tuutjesboom in Zonnebeke hangt vol met fopspenen:"Afscheid nemen van de fopspeen is een belangrijk moment voor een peuter"

De tuutjesboom in Zonnebeke kwam er nadat de schepen van Jeugd Koen Meersseman(#TEAM8980) twee jaar geleden een dergelijke boom zag staan in Wevelgem. Hij was toen net net zelf papa en vond dat Zonnebeke ook zo'n Tuutjesboom moest hebben. "De boom in ons Kasteelpark is nu de meest bijzondere", zegt schepen Meersseman. "Afscheid nemen van de fopspeen hoort er nu eenmaal bij, het is ook belangrijk voor de spraakontwikkeling en te lang met een fopspeen lopen kan slecht zijn voor de nachtrust en de tandgroei"