Vooral exotische dieren uit Oekraïne waren de blikvangers tijdens opendeur van Natuurhulpcentrum in Oudsbergen

"Maar ook in België worden, ondanks de strenge wetgeving, nog steeds exotische dieren illegaal gehouden", benadrukken Sil Jansen en zijn medewerkers. 'Op dit moment verblijft een berberaapje bij ons dat enkele weken geleden in beslag is genomen in Anderlecht, in La Louvière haalde de politie een capucijnaapje weg, en in Charleroi een resusaap. En tijdens de Gentse Feesten dook een Afrikaanse serval op." De meeste van die dieren waren vandaag nog te zien, maar 't is de bedoeling dat zij ook een nieuwe, permanente opvanglocatie krijgen, meestal zal dat in het buitenland zijn.