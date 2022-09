Voormalig Amerikaans president Barack Obama wint een Emmy voor natuurdocumentaire

Barack Obama is ook na zijn afscheid van het Witte Huis in 2017 nog altijd actief. Hij schreef zijn memoires en richtte samen met zijn echtgenote Michelle een stichting zonder winstoogmerk en een productiebedrijf op. Dat productiebedrijf tekende een contract met de Amerikaanse streamingdienst Netflix. Met de natuurdocumentaire "Our great national parks" is Obama nu in de prijzen gevallen. Hij was de stem van de vijfdelige reeks over beroemde nationale parken in de hele wereld en won daarvoor de Emmy voor "Outstanding narrator", beste verteller.

Barack Obama is de eerste ex-president die een Emmy wint. Zijn opvolger, Donald Trump, was twee keer genomineerd voor de realityshow "The apprentice", maar kon geen prijs in de wacht slepen. Dwight Eisenhouwer kreeg in 1956 wel een ere-Emmy voor zijn steun aan het medium televisie. Een jaar eerder had hij als eerste president een rechtstreekse persconferentie op televisie gegeven.