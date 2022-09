Vrouw uit Torhout aangehouden na brandstichting op klaarlichte dag

De brandstichting gebeurde vrijdag rond 17.30 in de Vanhullestraat, in een rijhuis waar een man alleen woont met zijn twee honden. Bewoners hadden gezien dat de man op straat een discussie had met een vrouw en daarna met zijn fiets wegreed. Omstaanders zagen daarna dat de vrouw aan de voordeur aan het prutsen was en dat er kort daarna grote vlammen te zien waren aan de voordeur. Een kwartier later werd een andere bewoner in dezelfde straat van zijn fiets gesleurd, maar het is onduidelijk of er een verband is tussen de twee zaken.