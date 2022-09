Zakenjet raakt uit koers en stort neer in Baltische Zee

Een zakenjet is vanavond neergestort in de Baltische Zee, voor de kust van Letland. De Cessna 551 die in Oostenrijk was geregistreerd, was opgestegen vanop de luchthaven van Jerez, in het zuiden van Spanje. De bestemming van de vlucht is niet gekend. Duitse jachtvliegtuigen hebben tevergeefs contact proberen te maken met de piloten. Wat er exact is gebeurd, is nog niet duidelijk.