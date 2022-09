Zweden en Finland gaan energiebedrijven financieel ondersteunen

De Zweedse en de Finse regeringen hopen erger te voorkomen en geven nu respectievelijk voor 23 en 10 miljard euro kredietgaranties aan hun energiebedrijven. Stockholm en Helsinki willen zo technische faillissementen in de sector en een eventuele financiële crisis vermijden.

De gasprijs is de voorbije dagen gezakt, maar mogelijk zal die morgen weer omhoog schieten nu de gaspijpleiding Nord Stream 1 niet is heropgestart. Volgens Rusland is dat om technische problemen, maar niet iedereen hecht geloof aan die uitleg.