Delhaize en Danone beëindigen prijsconflict: "Zo snel mogelijk weer in de rekken"

Dat conflict is nu van de baan, meldt de supermarkt aan RetailDetail. "We kunnen vandaag bevestigen dat er een evenwichtig akkoord is gevonden dat tegemoet komt aan beide partijen", stelt woordvoerder Roel Dekelver. Meer details werden niet bekendgemaakt. "Danone en Delhaize zullen alles in het werk stellen om de betrokken producten weer zo snel mogelijk in de rekken te krijgen."