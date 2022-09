Heimwee naar het politieke debat

Het is moeilijk geworden om politici samen in een ruimte te krijgen om te debatteren over hun standpunten. Dat schrijft Wetstraatwatcher Ivan De Vadder in zijn analyse. Als recent voorbeeld verwijst hij naar premier Alexander De Croo (Open VLD) en N-VA-voorzitter Bart De Wever, die afgelopen zondag allebei in "De zevende dag" hun mening kwamen verkondigen over de energiecrisis, maar dat niet samen aan tafel deden.