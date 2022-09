Betrokkenen bij incident met luchtdrukkanon in Kortenberg worden verhoord

Aan jeugdhuis Den Aap in Meerbeek bij Kortenberg was er zondagavond een incident. “Een man zou het aan de stok hebben gehad met enkele jongeren en er was een ruzie”, zegt Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Daardoor zou de man een wapen in de lucht hebben afgevuurd. Toen de politie ter plaatse kwam, werd de man weerspannig en kwam ook zijn zoon tussenbeide. Daarna vuurde de man een luchtdrukkanon af richting de politie, en door de knal hebben de agenten mogelijk gehoorschade. De man en zijn zoon werden gearresteerd, en worden van hun vrijheid beroofd in afwachting van het verdere onderzoek."