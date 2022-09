Braziliaanse visser overleeft elf dagen op de oceaan in een drijvende diepvries

Rodrigues bleek zo'n 450 kilometer te zijn afgedreven, hij bevond zich voor de kust van Suriname. Hij werd daar in het ziekenhuis opgenomen. Hij was uitgedroogd en vermagerd, maar maakte het gezien zijn relatief goed. De visser kon niet meteen terug naar Brazilië omdat hij niet de juiste reispapieren had, maar na een tweetal weken keerde hij terug. Per vliegtuig deze keer.

Hij beschouwt de diepvries naar eigen zeggen als God in zijn leven. "Het enige wat ik had, was die diepvries. Het was een wonder. Ik ben opnieuw geboren. Ik dacht niet dat ik dit verhaal zou kunnen navertellen, maar ik ben terug thuis."