Chemiebedrijf Vynova in Tessenderlo draait haar capaciteit meer dan 30 procent terug door hoge energieprijzen

Het bedrijf produceert natronloog, chloor en monovinylchoride en in een elektrolyseproces wordt die elektriciteit gebruikt als grondstof om moleculen te splitsen in zijn onderdelen. “In Europa en België is het duurder dan de rest van de wereld, ook duurder dan onze buurlanden”, gaat Leunis verder. “Daar hebben ze al stappen genomen om de elektriciteitsprijs te drukken. Het is een Europees probleem, maar elke stap om onze economie te redden is welkom.”