Rector UGent distantieert zich van uitspraken Gentse prof bij Amerikaanse complotdenker Alex Jones

Ook de rector van de UGent, Rik Van de Walle, laat in een reactie weten als we hem vragen naar de uitspraken van Desmet dat: "De algemene regel is dat UGent'ers vrijuit mogen denken en spreken en die wens ik onverkort te handhaven. Vrijheid van meningsuiting is voor mij een fundamenteel recht, in de maatschappij als geheel en a fortiori binnen een universiteit zoals de onze. Ten aanzien van de Mattias Desmet zijn een ontslag of andere maatregelen niet aan de orde."

"Wel is het zo dat ik mij verplicht voel om expliciet aan te geven dat de uitspraken die hij doet bij een veroordeelde complotdenker in Amerika, louter voor zijn rekening te nemen zijn. Die boodschappen binden noch de UGent als geheel noch andere UGent'ers. Ik wil mij dan ook persoonlijk nadrukkelijk distantiëren van zijn uitspraken."