Deze zomer opvallend meer verloren gelopen kinderen en interventies op zee

Ook het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende had deze zomer de handen vol. Zij zijn het eerste meldpunt voor incidenten op zee en moesten deze zomer 39 keer meer interventies op zee uitvoeren dan vorig jaar. In totaal kregen ze dit jaar 128 oproepen, waaronder personen in nood, plezierboten met motorproblemen en vaartuigen die verboden zones binnen voeren. "Het was een drukke zomer en dat heeft vooral te maken met de tropische temperaturen. Veel mensen zochten verkoeling aan zee", vertelt het hoofd van het MRCC, Dries Boodts.