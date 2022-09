Drinkwatermaatschappijen willen dat Maas beter beschermd wordt als bron van drinkwater

De drinkwaterbedrijven willen dat overheden in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk actie ondernemen in verband met industriële lozingen in de Maas. "We willen dat er transparantie komt over de stoffen die geloosd worden. We willen dat vergunning geactualiseerd worden en de meest schadelijke stoffen zo veel mogelijk worden beperkt. Daar is in verschillende landen nog veel werk. In het ene land moet bijvoorbeeld openbaar gemaakt worden welke bedrijven een vergunning hebben, in andere landen moeten vergunningen die al 20 jaar oud zijn, actueel gemaakt worden."