Zeldzame natuur op schietveld van Helchteren verdwijnt door aanhoudende droogte

"In het gebied dat we nu onderzocht hebben zagen we in 2008 nog 87 hectare vochtige heide, vorige jaar was daar nog naar 20 hectare van overgebleven", vertelt onderzoeker Steven De Saeger van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. "Er is wel 20 hectare vochtige heide bijgekomen, op plaatsen waar vroeger vennen lagen. Maar die zijn zo hard verdroogd dat er geen water meer permanent in blijft staan. De waterplanten hebben er dus plaats gemaakt voor natte heide."