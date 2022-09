Duitsland sluit eind dit jaar dan toch niet alle kerncentrales, tegelijk komt er extra gas uit Frankrijk

Twee van de drie huidige kerncentrales in Duitsland zullen ook volgend voorjaar nog kunnen worden ingezet. De Duitse regering stelt voor dat de Isar 2 en Neckarwestheim 2 in het Zuiden van Duitsland tot april volgend jaar als reserve dienen. Een opmerkelijke ommekeer die nodig zou zijn, omdat uit een stresstest blijkt dat stroomtekorten de komende winter in Duitsland niet ondenkbaar zijn. Ongeveer gelijkertijd kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat Duitsland en Frankrijk gaan samenwerken aan "energie-solidariteit".