E17 vorige nacht urenlang afgesloten na 2 ongevallen

Afgelopen nacht is de E17 richting Gent bijna vier uur volledig afgesloten geweest na twee ongevallen op de grens van Beervelde en Laarne. Daarbij vielen een dode en een zwaargewonde.

Rond 1.15 uur gebeurde een eerste ongeval, zo'n kilometer voorbij de oprit Beervelde. De precieze omstandigheden zijn voorlopig nog niet duidelijk, maar een motorrijder zou achteraan ingereden zijn op een rijdende vrachtwagen. Na de aanrijding kwam de motard ten val waarna hij werd aangereden door een auto. In die wagen zaten vijf personen, zij verkeerden allen in shock. Voor de motorrijder, een man van 37, kwam alle hulp te laat. Een verkeersdeskundige werd aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Een bestuurder van een tweede auto die moest uitwijken voor het ongeval verloor de controle over zijn wagen waarna die in de sloot terecht kwam. De vier inzittenden van die wagen raakten niet gewond maar verkeerden eveneens in shock.

Door het ongeval was de snelweg volledig versperd. Om 1.30 uur deed zich in de staart van die file een tweede ongeval voor. Een vrachtwagen reed er in op zijn voorligger die als laatste stil stond in de file. Ook hier was de klap zwaar. De chauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. De chauffeur raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Na dit ongeval besloten de hulpdiensten om de snelweg ter hoogte van de afrit Beervelde af te sluiten, waar het verkeer de snelweg moest verlaten en een calamiteitenroute moest volgen. Pas rond 5.30 uur was de snelweg weer open voor het verkeer.