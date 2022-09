Eerste editie van Kidzfestival voor kwetsbare kinderen en kinderen met beperking in Ieper blijkt succes

De eerste editie van het Kidzfestival afgelopen zondag blijkt een schot in de roos. Met zo’n 2.300 bezoekers was het festival volledig uitverkocht. Popsterren zoals Camille, K3 en Baba Yega kwamen er optreden. Op het festival werden 300 kwetsbare kinderen en kinderen met een beperking uitgenodigd als vip. Zij mochten het festival gratis bijwonen. Alle opbrengsten gaan naar organisaties die jongeren ondersteunen in de streek. Het festival ging door in één van de tenten van het Highlight Festival in Ieper, dat de dag voordien plaatsvond.

Het idee komt vanuit de Ieperse afdeling van de internationale serviceclub Kiwanis, die zich inzet voor kinderen. De leden zochten een manier om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Het idee van een Kidzfestival ontstond volgens de organisatie per ongeluk. “Eerst dachten we aan een avondfeest in de vipruimte van het Highlight Festival in Ieper. Daarna groeide het idee van een eigen festival. Omdat wij het kind steeds centraal stellen, is het uiteindelijk een Kidzfestival geworden”, vertelt woordvoerder Bavo Goos.