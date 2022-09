Vlaanderen wil broeikasgassen uitstoten goedkoper maken om energiefactuur te milderen

Demir vertolkt daarmee het standpunt dat de technologiefederatie Agoria vorige week ook innam: “De prijs voor de uitstoot van 1 ton CO2 is in het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) de afgelopen tijd sterk gestegen, tot meer dan 100 euro per ton CO2 (de prijzen piekten in augustus op 98 euro per ton en zijn sindsdien gedaald naar 80 euro, red.). “Anderhalf jaar geleden was dat slechts 30 euro per ton CO2. De kost van deze CO2-emissierechten wordt doorgerekend in de berekeningswijze van de elektriciteitsprijs en komt dus zo ook indirect bij de verbruiker terecht.”