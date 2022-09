Omstreden Gentse stadshal viert 10e verjaardag: "Vroeger geen fan, maar nu stukje van het meubilair geworden"

Intussen zien ook veel Gentenaars de schoonheid van het gebouw. "Vroeger had ik er geen mening over, maar toen ik uitleg kreeg van de architecten die het ontworpen hebben, zijn mijn ogen opengegaan", legt een inwoner uit. "De harmonie die het uitstraalt, door de plek waar de hal staat en de verwijzing naar de woonwijken die er vroeger stonden, dat zit er allemaal in. Het is een soort van landmark geworden waar veel toeristen op afkomen."