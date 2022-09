Kunst met een geurtje aan in Wichelen: "13 kunstwerken dragen eigen parfum" 

Nieuw dit jaar is dat er naast beeld, geluid en belichting ook geëxperimenteerd wordt met geur. "Ik ben al jaren met geuren bezig", vertelt de Gentse kunstenaar MARF. "Het is een zintuig dat in de plastische kunst nooit of maar zeer weinig aan bod komt."

Om specifieke geuren te ontwikkelen kwam hij terecht bij het Gentse parfumlabo Miglot. "Voor elk van mijn 13 kunstwerken kozen we een specifieke geur. Aan de hand van een bassin wordt de geur aan het kunstwerk toegevoegd. Via de poreuze wand verspreidt de geur zich langzaam over de ruimte waar het kunstwerk staat."