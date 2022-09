De Gordel lokt slechts 8.700 geregistreerde deelnemers naar Vlaamse Rand

Vanuit Meise en Huizingen kon gestart worden voor wandelingen van 5, 11 of 14 kilometer, of fietstochten van 21, 38, 60 of 100 kilometer. Vanuit de Plantentuin vertrokken ook vijf pelotons. Nieuw dit jaar was het Gordelcrossparcours in het provindiedomein van Huizingen. In de plantentuin van Meise konden bezoekers doorheen de dag genieten van animatie en optredens en in Huizingen was er een concert van #LikeMe.

Voor elke geregistreerde deelnemer wordt sinds 2020 een boom geplant in de Vlaamse Rand. In twee jaar tijd zijn er zo 22.500 bomen bijgekomen.