Horeca-uitbaters tevreden met weggehaalde stenen op Grote Markt in Mechelen: "Ik heb enorm veel mensen zien vallen"

Horeca-uitbaters zijn tevreden dat enkele grote, verhoogde stenen zijn verwijderd op de Grote Markt in Mechelen. Dat gebeurde op vraag van oppositiepartij Vooruit. Die stenen zorgden ervoor dat sommige terrassen op de Grote Markt moeilijk toegankelijk waren voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Veel klanten vielen ook over de stenen.