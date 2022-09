Daar komt de regen en vanaf donderdag loert de herfst om de hoek

In het tweede deel van de week blijft het wisselvallig en wordt het gevoelig frisser. Weervrouw Sabine Hagedoren vat samen: "We krijgen toch heel ander weer."



Vanaf donderdag komen we in een herfstig weertype met een lagedrukgebied dat naar de Noordzee trekt. Hierdoor wordt er onstabiele en frissere zeelucht aangevoerd. Het wordt daarbij wisselend bewolkt met buien en staat er een vrij krachtige zuidwesterwind. Enkele onweerachtige buien zijn daarbij mogelijk. Het kwik komt niet hoger dan 17 tot 22 graden.



Vrijdag gaat het opnieuw regenen en kunnen er ook onweersbuien voorkomen. Voor het gevoel is het opnieuw herfstig met een stevige zuidwesterwind en temperaturen tussen 16 en 21 graden.



Zaterdag vallen er opnieuw buien. De wind waait stevig uit het westen tot noordwesten. Het kwik haalt nog met moeite 20 graden. Zondag lijkt er beterschap te komen en wordt het droger en rustiger. Het blijft wel aan de frisse kant.