Hoofdzetel Wit-Gele Kruis verhuist na 58 jaar van Genk naar Hasselt

Na 58 jaar is het Wit-Gele Kruis haar hoofdzetel in Genk ontgroeid. “De hoofdzetel was te klein geworden”, zegt Nanja Vananroye van het Wit-Gele Kruis. “We zochten naar een locatie met voldoende ruimte, maar ook de ligging, voldoende parking, visibiliteit en duurzaamheid speelden een rol in onze keuze.”