Torenhoge inflatie bereikt nieuw record in Turkije: leven wordt er 80 procent duurder in een jaar tijd

De inflatie in Turkije heeft in de maand augustus de kaap van 80 procent overschreden. Het leven voor de Turken is er op een jaar tijd dus ruim 80 procent duurder geworden. Dat is het hoogste peil sinds 1998. Aan de oorzaak van de torenhoge inflatie ligt de Europese energiecrisis, maar ook het onconventionele beleid van de Turkse president Erdogan.