Jongeren blijven gemiddeld tot hun 26e in "Hotel Mama" wonen: "Onzekerheid is toegenomen"

De leeftijd waarop jongeren Hotel Mama verlaten, neemt elk jaar een beetje toe, gemiddeld met een tot anderhalve maand. In 2012 was dat gemiddeld net geen 25 jaar, in 2020 25,5 jaar. Maar in 2021 steeg het gemiddelde naar 26,2 jaar. In een jaar tijd kwam er dus bijna een jaar bij. De belangrijkste oorzaak hiervoor is -zoals voor veel zaken- de coronacrisis. Dat zegt Dimitri Mortelmans, gezinssocioloog verbonden aan de UAntwerpen.