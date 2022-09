Ruto is officieel president van Kenia: hooggerechtshof verwerpt het beroep van tegenkandidaat Odinga

In Kenia heeft het hooggerechtshof unaniem de overwinning van William Ruto in de presidentsverkiezingen van 9 augustus bevestigd. De tegenkandidaat van Ruto, Raila Odinga, was in beroep gegaan tegen de uitslag van de verkiezingen. Hij meende dat er onregelmatigheden plaatsgevonden hadden tijdens het kiesproces. Zijn beroep werd nu met de uitspraak van het hof verworpen. William Ruto wordt naar verwachting op 13 september geïnaugureerd.