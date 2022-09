Landbouwer pompt illegaal water op in Houthulst via ingegraven leiding van 100 meter lang

Door het aanhoudende oppompverbod in West-Vlaanderen hebben heel wat landbouwers het lastig om hun gewassen te onderhouden. Ondanks het verbod probeerden al zeker vijf landbouwers in Houthulst op een illegale manier water op te pompen uit het IJzerbekken dat door de gemeente loopt. Zo groef één landbouwer een leiding en een stroomkabel van 100 meter in van de Steenbeek in Houthulst tot aan zijn erf.

Het waren vrijwilligers van Natuurpunt die de ingegraven waterleiding ontdekt hebben. "Het bleek te gaan om een leiding die vertrok van in de Steenbeek tot op het erf langs de Iepersteenweg. Het spoor was makkelijk te volgen omdat de toegegooide aarde nog niet overgroeid was. Op het erf wonen landbouwers van 60 en 62 jaar", vertelt commissaris Wim Merlevede van de politiezone Polder. Door de inbreuk op het captatieverbod stelde de politie een proces-verbaal op.