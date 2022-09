Liz Truss treedt aan in woelige tijden: welk beleid mogen we van de nieuwe Britse premier verwachten?

Maar uitgebreide overheidssteun is voor de conservatieve Truss als vloeken in de kerk. Tijdens de campagne had ze het enkel over het afschaffen van de groene heffing op energierekeningen, die is ingevoerd om de overgang naar groene energie te financieren. (Ook in andere Europese landen is of wordt die afgeschaft.) Toch leek ze op het einde van de campagne steeds meer op te schuiven in de richting van financiële steun voor burgers en bedrijven. Er zou sprake zijn van investeringen van 100 miljard als het gaat over het betaalbaar houden van de energiefacturen. Het zou een keerpunt zijn in haar ideologisch denken.



Wat de energietransitie op langere termijn betreft, wil Truss net als Johnson volop inzetten op kernenergie. Daarnaast pleit ze ook voor de ontginning van schaliegas en nieuwe gas- en olieboringen in de Noordzee.

Haar houding tegenover de onafhankelijkheidsdromen van de huidige Schotse regering verschilt niet van die van haar voorganger (en die van haar tegenkandidaat Rishi Sunak): Truss wil niet weten van een nieuw referendum.