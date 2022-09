Nederlandse minister van Landbouw struikelt over stikstofdossier

In Nederland stapt Henk Staghouwer op als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Staghouwer is minister voor de ChristenUnie. Naar eigen zeggen voelde hij te weinig vertrouwen in het Nederlandse parlement voor zijn aanpak van het stikstofdossier.