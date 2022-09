Nieuwe verkeerssituatie Kuregemwijk Anderlecht blijft tot discussie leiden

In Anderlecht leidt het nieuwe circulatieplan voor de Kuregemwijk tot onenigheid. Er is een voetgangerszone aangelegd en er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Dat zorgde de voorbije maanden voor protest, maar afgelopen weekend kwamen leden van de fietsersbond op straat om duidelijk te maken dat het wél goed is voor de leefbaarheid van de wijk.