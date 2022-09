Oekraïens tegenoffensief in het zuiden is succesvol, zegt president Zelenski

In zijn nachtelijke televisietoespraak spreekt de Oekraïense president nu wel van een succesvolle start van het tegenoffensief. Zelenski sprak zich niet uit over welke exacte gebieden nu juist heroverd werden. Het zou gaan om twee nederzettingen in het zuiden en een derde nederzetting in het oosten. Daarnaast zou het leger ook heel wat gebiedswinst hebben geboekt in het oosten van Oekraïne. Zelenski bedankte zijn troepen in de speech voor het "bevrijden" van de gebieden in de Donetsk-regio.