Paardentrailer kantelt bij botsing in Brecht: paarden overleven, 7 lichtgewonden

Eén van de twee auto's werd weggeslingerd en botste ook nog tegen een derde auto. De brandweer moest uiteindelijk niemand bevrijden, maar 7 inzittenden, waaronder een aantal kinderen raakten wel lichtgewond. Zij werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Malle. Ook de twee paarden overleefden het ongeval. De N153 tussen Brecht en Oostmalle was een tijdlang versperd in beide richtingen.