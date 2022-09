Bedrijven in havens Antwerpen en Zeebrugge uitgedaagd om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen

Vandaag werd in de haven van Antwerpen het startschot gegeven van de #PortCleanUpChallenge2022 . Bedrijven in de haven van Antwerpen en Zeebrugge gaan de uitdaging aan om zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen. "Bedrijven kunnen zich hiervoor inschrijven en dan krijgen zij materiaal om op pad te gaan in de haven of rond hun bedrijfsterrein. Het verzamelde afval wordt dan door ons opgehaald", zegt Lennart Verstappen van Port of Antwerp-Bruges. Zowel maritieme als niet-maritieme bedrijven in de haven kunnen meedoen.