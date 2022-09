Privéjet die neerstortte in Baltische Zee blijkt van steenrijke Duitse familie, weinig hoop voor de inzittenden

Na een vlucht van 4 uur en 54 minuten belandt het toestel in de zee. "We hebben vernomen dat een vliegtuig is neergestort in de zee, ten noordwesten van het Letse stadje Ventspils", meldt een woordvoerder van de Zweedse reddingsdiensten. "Het is van de radar verdwenen." Volgens de Duitse krant Bild waren er kort na vertrek problemen met de druk in de cabine en eenmaal de jet uit het Spaanse luchtruim was, ging alle contact verloren.