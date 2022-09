Regeringen en werkgevers praten over steunmaatregelen in energiecrisis: "Tijd voor onmiddellijke actie"

En de nood blijk hoog, zeer hoog. "Ik denk dat de toestand voor onze bedrijven zeer dramatisch is op dit moment", schetst Frank Beckx van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. "We hebben onmiddellijke actie nodig van elk niveau." Beckx hoopt dat de beleidsmakers doordrongen zijn van de urgentie. Europa moet dringend iets doen om de gasprijzen omlaag te krijgen, de Vlaamse regering moet werk maken van overheidssteun voor bedrijven die in moeilijkheden komen door de energiecrisis en de federale regering moet het systeem van tijdelijke werkloosheid versoepelen.

"It's time to act now", vindt ook Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij verwacht een globaal plan met onder meer maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid en maatregelen om het energieverbruik terug te dringen."

"Dat er nu meteen maatregelen komen, zou overdreven zijn", beseft Danny Van Assche van middenstandsorganisatie UNIZO. Hij verwacht van de verschillende regeringen te vernemen welke beslissingen ze willen nemen.

Opvallend is dat de werkgeversorganisaties voorlopig niet aandringen op een loskoppelingen van de lonen van de index. "Maar we moeten ook verder kijken, want we gaan een loonhandicap meeslepen voor de komende jaren", geeft Frank Beckx mee. Lees: de werkgevers willen de automatische indexkoppeling nu niet, maar in de toekomst wel weer op tafel leggen.