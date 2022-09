Russische journalist veroordeeld tot 22 jaar cel, kritische krant Novaja Gazeta verliest medialicentie 

De krant was een van de laatste onafhankelijke kranten in Rusland. Novaja Gazeta besliste eind maart al om tijdelijk de werkzaamheden neer te leggen, omdat de censuurwetten, die naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne werden afgekondigd, verslaggeving over de oorlog onmogelijk maakten. Volgens de hoofdredacteur van de krant en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Dmitri Moeratov was onafhankelijke journalistiek over de oorlog niet meer mogelijk. Novaja Gazeta is niet het eerste Russische mediabedrijf dat zijn activiteiten stopzet. Ook het radiostation Echo of Moscow en het kanaal Dozhd TV legden eerder hun werkzaamheden neer.