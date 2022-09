Sint-Niklaas blikt terug op geslaagd weekend Vredefeesten

Dat er vrijdag- en zaterdagavond geen ballonnen konden opstijgen vanop ’s lands grootste marktplein was te wijten aan de wisselvallige wind. Een schaduwvlek op een voor het overige geslaagd ballonfestival met heel veel randanimatie.

De kans dat de ballonnen tijdens hun vlucht in een regenbui zouden terechtkomen, bleek zaterdagavond té groot te zijn. Daardoor moesten de organisatoren voor de tweede avond op rij alle manden aan de grond houden. “Met pijn in het hart”, stelden organisator Roy Sax en schepen van feestelijkheden Ine Somers. “Maar veiligheid staat voorop, we wilden ook geen enkel risico nemen. Een ballon mag niet nat worden om te vermijden dat hij onbestuurbaar wordt. Zondag heeft iedereen ons hele arsenaal aan ballonnen kunnen zien vertrekken of overvaren.”