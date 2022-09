Slachtoffers mensenhandel bij Borealis voeren actie in Antwerpen: "Overheid moet ons helpen"

Husiyem Muyam uit Turkije neemt ook deel aan de actie. "We zijn hier omdat we gehoord willen worden, en aan de overheid aandacht willen vragen voor onze bezorgdheden. Er moet snel een oplossing komen. We leven in een gebouw van werkgever Irem, zonder enig inkomen. Ik ben boos, we zijn hier twee maanden en de werkgever betaalt niet. Ook de overheid helpt ons niet hoewel we wel erkend zijn als slachtoffer van mensenhandel. 55 anderen hebben een oranje kaart gekregen, maar wij niet, en we willen weten waarom niet."