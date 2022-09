Kelly valt net buiten sociaal tarief voor energie: "Kinderen doen geen hobby's meer en als ze bij mijn ex-man zijn, wordt hier nauwelijks gegeten"

"Dit is echt niet meer normaal", schudt Kelly het hoofd. "Wij zijn altijd de goede middenklasse geweest, maar nu zijn de prijzen zo hard gestegen dat we verzuipen. Ik ben hier opgegroeid, ik werk, wat moet ik nog meer doen? Het is een schande dat het in 2022 zo ver moet komen in België. Ik hoop dat er eens iemand wakker wordt in de Wetstraat. Het is nochtans niet vijf voor twaalf, het is kwart over twaalf."