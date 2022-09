Steekpartijen in Canada: minstens 10 doden

De feiten deden zich zondagvoormiddag plaatselijke tijd voor in de provincie Saskatchewan, dat is in het midden van Canada. De vermoedelijk twee daders trokken naar de afgelegen dorpjes James Smith Cree Nation en Weldon, niet ver van de stad Prince Albert. Veel kon of wilde de politie voorlopig nog niet kwijt. “Omdat de vermoedelijke 2 daders nog op de vlucht zijn, raden we alle inwoners van Saskatchewan en de naburige provincies aan om waakzaam te zijn”, zei politiewoordvoerder Rhonda Blackmore vannacht. “Het lijkt er op dat enkele slachtoffers bewust vooraf uitgekozen werden en dat anderen toevallige slachtoffers zijn”. De slachtoffers vielen op 13 verschillende locaties in de twee dorpjes.

Op dit moment is er een klopjacht aan de gang naar de vermoedelijke daders. De politie verspreidde foto’s van de twee, het gaat om de 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson. De politie wil voorlopige niet bevestigen of de twee familie zijn van elkaar. Volgens getuigen zouden ze gezien zijn, in hun vluchtauto, in Regina. Dat is de hoofdstad van de provincie Saskatchewan. Regina ligt op meer dan 300 kilometer van de twee dorpjes waar de slachtoffers vielen. Het is voorlopig niet duidelijk wat de twee mannen bezield heeft en wat hun relatie is tot de slachtoffers die bewust zijn uitgekozen.

In Canada wordt geschokt gereageerd op de steekpartijen. Premier Justin Trudeau omschreef de feiten vannacht op sociale media als gruwelijk en verontrustend. “Mijn gedachten zijn bij de personen die iemand dierbaar hebben verloren en degenen die gewond zijn geraakt”, aldus Trudeau.

Massamoorden komen er niet vaak voor, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten, het enige buurland van Canada. De grootste massamoord dateert van twee jaar geleden in Canada. In de oostelijke provincie Nova Scotia vermoordde een 51-jarige man toen 22 mensen met een vuurwapen.