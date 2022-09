Studentenkoten worden fors duurder: "80 euro per maand extra of geen kot", maar kan dat zomaar?

Nochtans is Kristl bewust op zoek gegaan naar een betaalbaar kot. “We hadden een budget voor ogen van 350 euro. Voor die prijs was het vorig jaar al moeilijk om iets te vinden, maar nu is het helemaal onmogelijk."



Kristl heeft even getwijfeld om het kot op te zeggen. “Mijn zoon heeft vorig jaar de eerste maanden gependeld. Maar hij was zoveel tijd kwijt door de slechte treinverbinding en de vele springuren in zijn lessenrooster, dus we zullen de meerprijs gewoon betalen.”