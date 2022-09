Supporter Cercle Brugge in elkaar geslagen na derby tegen Club Brugge

Vrijdagavond werd een man van 23 jaar in elkaar geslagen toen hij terug naar huis keerde na de derby tegen Club Brugge. De jonge supporter van Cercle Brugge hield zware verwondingen over aan het incident en moet een van de komende dagen geopereerd worden. De verdachte is meteen na het incident weggevlucht.

Het is nog niet duidelijk of de vechtpartij een gevolg is van de derby. De politie van Brugge startte een onderzoek op naar de dader en het voorval. "We kunnen bevestigen dat een jongeman van 23 jaar om nog onbekende redenen in zijn gezicht is geslagen. Toen onze ploeg ter plaatse kwam, was de verdachte spoorloos", zegt woordvoerster van de Brugse politie, Lien Depoorter.