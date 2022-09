Is het huidig migratiebeleid onhoudbaar? Voormalige en huidige staatssecretaris  Francken en De Moor voor het eerst in debat

In april kondigde de Britse regering aan dat ze een akkoord had gesloten met Rwanda. Iedereen die het Kanaal oversteekt in een bootje of verstopt in een vrachtwagen, zal naar het land in Oost-Afrika gebracht worden om daar asiel aan te vragen. Volgens de toenmalige Britse premier Boris Johnson om levens te redden, omdat mensen zo worden ontmoedigd om de levensgevaarlijke tocht in gammele bootjes te ondernemen.

De N-VA van voormalig staatssecretaris Theo Franken steunt het plan van het Verenigd Koninkrijk al vanaf dag één. Ook vanavond in "Terzake" herhaalde hij zijn pleidooi. "Na 4 jaar staatssecretaris te zijn geweest, ben ik mijn geloof verloren in het Europees asielmodel. Er is geen snelle screening aan de buitengrenzen, die landen werken niet goed mee en er is nauwelijks terugkeer. Je moet naar een ander model buiten de Europese Unie, op ander grondgebied. Het zal niet makkelijk zijn, maar het kan niet anders."