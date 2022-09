Topjaar voor openluchtzwembad Abdijkaai Kortrijk: "Dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar"

Het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk kan van twee succesvolle zomermaanden spreken. In juli en augustus zochten maar liefst 14.000 bezoekers verfrissing in het zwembad. “Het is een topjaar, we hadden twee keer zoveel bezoekers als vorig jaar”, zegt Elewin Werbrouck van Lago. Daarnaast was er deze zomer geen sprake van overlast door jongeren of andere problemen.

Het openluchtzwembad aan de abdijkaai is een gebouw uit de jaren 50. Het bedrijf Lago baat het uit met steun van de stad. Maar de toekomst ervan is onzeker. Voorlopig zijn er enkel garanties dat het open blijft tot in 2026. Elewin Werbrouck hoopt dat de cijfers van afgelopen zomer een motivatie zijn om die periode minstens te verlengen. "Lago Abdijkaai is een uniek bad, wij zijn absoluut fan van de locatie. Maar uiteindelijk is het aan de stad Kortrijk om te beslissen in hoeverre ze de uitbating verder kan en wil ondersteunen."