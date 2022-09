Tuin van crèche in Heist-op-den-Berg moet wijken voor parkeerplaatsen: "Petitie om gemeente te overtuigen" 

Bij kinderopvang De Witte Wolk aan de Mechelsesteenweg in Heist-op-den-Berg zitten ze met de handen in het haar. Op straffe van een dwangsom van 125 euro per dag (met een maximaal bedrag van 250.000 euro) moeten zij de tuin achter de crèche omvormen tot een parking. Dat heeft het hof van beroep van Antwerpen beslist omdat het zo in de bouwvergunning staat.