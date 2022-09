Kip garen op een bierblik? Turnhoutenaren winnen er het WK Barbecue mee

De Turnhoutenaren haalden het op het WK van 77 andere teams uit 21 landen. "Er was een stevige Belgische delegatie. Het barbecueniveau in ons land ligt erg hoog. Nochtans zijn wij met ons team maar gewone hobbykoks. We hebben geen groot traiteurbedrijf of restaurant. Sommigen van ons werken in de bouw, anderen in een wijnhandel. Ikzelf ben zelfstandig glasvezeltechnieker en ambassadeur van Westmalle Tripel", zegt Jan.

Was het dan ook een blikje trappistenbier dat in de prijswinnende barbecuekip verdween? "Westmalle bestaat alleen in grote vaten. Dan hebben we een struisvogel nodig om klaar te maken", lacht Jan.

De Kempenaren van Qlinaria behaalden op het WK ook het brons in de categorie waarin je gerechten uit je eigen land op de barbecue moest klaarmaken.