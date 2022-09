Unieke natuurtheatervoorstelling met schapen in Hamont-Achel wil bezoekers laten kennismaken met kuddegevoel

Theatermaker Heleen Van Doremalen onderzoekt met deze voorstelling haar fascinatie voor kuddegedrag. Wat is de aantrekkingskracht van de kudde en waarom is het zo moeilijk om los te breken? En willen we dat eigenlijk wel? Beeldend kunstenaar Muller zorgt met haar filmprojecties op de natuur dan weer voor een totaalbeleving.